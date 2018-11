Betrüger gefasst

Heidelberg.Wegen des Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung in 19 Fällen sitzt ein 30-jähriger Kameruner jetzt in Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg gestern mitteilten, soll der Mann am 25. Oktober unter der Angabe falscher Personalien Bestellungen bei mehreren Onlineshops getätigt haben. In zwölf Fällen ließ er die Waren direkt an Paketshops zustellen, in sieben Fällen waren nicht existente Adressen angegeben, weshalb die Bestellungen ebenfalls an einen Paketshop geliefert wurden. Die Pakete holte der Verdächtige jeweils mit gefälschten Ausweispapieren dort ab.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Bereits am 30. Oktober konnten Polizeibeamte den 30-Jährigen bei einer der Abholungen in einem Heidelberger Geschäft überraschen und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Heidelberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Nach der Vorführung bei der Ermittlungsrichterin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu den Hintergründen dauern an. jei

