Betrug mit Kennzeichen

Rhein-Neckar-Kreis.Voraussichtlich am 11. September müssen sich vor dem Heidelberger Landgericht fünf Hauptverantwortliche wegen Urkundenfälschung und Datenmissbrauch verantworten. Das hat eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim bestätigt.

Die Mitarbeiter von Zulassungsdiensten in Berlin und Brandenburg, sollen beim Straßenverkehrsamt Wiesloch mithilfe gefälschter Anträge in fast 900 Fällen Kurzzeitkennzeichen beantragt haben. Diese Kennzeichen verkauften sie für bis zu 130 Euro pro Stück auf Automärkten. Für die falschen Anträge verwendeten sie die Personalien ahnungsloser Kunden. Mitarbeiter der Zulassungsstelle Wiesloch sollen die Großhändler unterstützt haben. Ab 2008 war die massenhafte Vergabe bundesweit aufgefallen. Kurzkennzeichen tauchten häufig im Zusammenhang mit Tankbetrug oder Kfz–Diebstählen auf. In dem Ermittlungskomplex sind bereits Beschuldigte verurteilt worden. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019