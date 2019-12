Betrunken auf E-Roller

Heidelberg.Mit einer ziemlich unsicheren Fahrweise waren verschiedene Personen im Heidelberger Norden auf sogenannten E-Scootern unterwegs. Die Polizei teilte mit, dass Beamte am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr an der Brückenstraße Verkehrsteilnehmer kontrollierten. Dort fiel ihnen ein 37-Jähriger auf, der in Schlangenlinien auf einem Roller fuhr. Die Polizisten stellten einen deutlichen Alkoholgeruch fest – ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,08 Promille.

Einige Zeit später, gegen 3.55 Uhr, bemerkten die Polizisten einen weiteren unsicheren E-Roller-Fahrer. Bei dem 18-Jährigen ergab der Alkoholtest 1,03 Promille. Zu guter Letzt zogen die Beamten zehn Minuten später auch noch einen 23-Jährigen aus dem Verkehr, der es auf einen Wert von 1,0 Promille brachte.

Werte wie für Autofahrer

Allen drei Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gefasst machen. Für die elektrisch angetriebenen Roller gelten die gleichen Promillewerte wir für Kraftfahrzeuge. Fahrer müssen sich daher an die Grenze von 0,5 Promille halten. Für Fahranfänger gilt zudem ein striktes Alkoholverbot und damit eine Grenze von 0,0 Promille. fab

