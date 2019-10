Betrunkener fährt Mutter und Kind an

Heidelberg.Mit 1,7 Promille Alkohol im Blut hat ein 33-Jähriger in Heidelberg einen Unfall verursacht. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass der Mann am Samstag mit einem dreirädrigen Kraftrad beim Abbiegen einem Auto ausgewichen sei. Dabei sei er mit einer 40-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen, deren dreijährige Tochter sich im Kindersitz befand, außerdem mit dem fünfjährigen Sohn der 40-Jährigen. Erst nachdem der 33-Jährige noch ein geparktes Auto touchiert hatte, kam er zum Stehen. Die Radfahrerin erlitt Prellungen, die beiden Kinder blieben zum Glück unverletzt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. fab

