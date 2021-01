Betrunkener rammt Radlerin

Heidelberg.Ein betrunkener Autofahrer hat in Heidelberg eine Radfahrerin erfasst und zu Fall gebracht. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, missachtete der 63-Jährige am Dienstagnachmittag beim Abbiegen von der Vangerow- in die Mannheimer Straße die Vorfahrt der 26-Jährigen. Die Frau wurde vor Ort von Rettungssanitätern behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 1,1 Promille.

