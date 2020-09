Betrunkener verursacht mehrere Unfälle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg.Mehrere Unfälle hat ein Betrunkener am Freitag gegen 13.30 Uhr in Neuenheim verursacht. Nach Mitteilung der Polizei von Montag fuhr der Fahrer des Toyota Cabrio in Schlangenlinien von der Ziegelhäuser Straße in die Neuenheimer Landstraße, in die Brückenstraße und die Burgstraße. Die Beamten bitten weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06221/4 56 90 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020