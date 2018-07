Betrunkener zerkratzt Polizeiauto

Anzeige

Heidelberg.Ein betrunkener 19-Jähriger hat in der Heidelberger Altstadt ein Gruppenfahrzeug der Polizei beschädigt. Wie die Beamten gestern mitteilten, kratzte der junge Mann am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr den Schriftzug „ACAB“ in die Scheibe der Schiebetür. Außerdem beschädigte er beide Seitenspiegel und verkratzte die Türen auf der Beifahrerseite. Ein Zeugenhinweis brachte die Polizei auf die Spur des Täters, der kurz darauf festgenommen wurde. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann zeigte einen Wert von 1,56 Promille an. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/99 17 00 entgegen. jei