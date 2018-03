Bewaffneter Raub auf Tankstelle in Heidelberg

Anzeige

Heidelberg.Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle in Heidelberg überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, betrat der Mann am späten Mittwochabend, gegen 22 Uhr, die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße und bedrohte den Angestellten mit einem Messer.

Anschließend floh er mit dem erbeuteten Bargeld. Wie viel er mitnahm, war zunächst nicht klar. Die Polizei nahm die Fahndung mit einem Hubschrauber auf. Der Räuber blieb aber zunächst verschwunden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwas 1,70 Meter groß, helle Hautfarbe. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Maske, eine blaue Jacke mit Kapuze und Fellbesatz sowie eine Jogginghose mit weißem Logo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/1745555 entgegen.