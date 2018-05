Bewaffneter Raubüberfall in Heidelberger Altstadt

Anzeige

Heidelberg.Ein Unbekannter hat am Dienstagmittagvormittag in der Heidelberger Altstadt das Restaurant "Hans im Glück" mit einer Schusswaffe überfallen und ist geflüchtet. Jetzt fahndet die Polizei mit allen verfügbaren Kräften nach dem Mann. Wie die Beamten mitteilten, betrat der mit Mütze und Schal Vermummte gegen 10 Uhr das an der Heiliggeistkirche Ecke Hauptstraße gelegene Lokal und bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete er über die Untere Straße und die Pfaffengasse in Richtung Neckarstaden.

Der Mann war dunkel gekleidet. Da der Unbekannte noch flüchtig ist, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dessen Fluchtrichtung machen können, sich über den Notruf 110 oder unter 0621/174 4444 zu melden. (cba/pol)