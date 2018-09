Gedenkgottesdienst für die getöteten Kinder aus Bettenbach. © Kopetzky

Mörlenbach.Rund 250 Menschen, darunter auch Eltern mit ihren Kindern, haben gestern Abend Abschied von Emilia (10) und Anton (13) genommen. Es war eine bewegende Trauerfeier in der katholischen Kirche Mörlenbach. Die Leichen der Kinder waren vor zwei Wochen nach einem Brand in einem Wohnhaus entdeckt worden.

Die Eltern stehen in dringendem Verdacht, ihre Kinder ermordet zu haben. Sie waren zeitgleich in der Garage des Hauses aus einem Auto mit laufendem Motor gerettet worden und sitzen seither in Untersuchungshaft. Als Motiv werden massive finanzielle Probleme der Familie angenommen. sf

