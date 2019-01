Bewerben statt Wahl

Heidelberg.Eine Wahlbeteiligung von zuletzt 2,4 Prozent: Damit ist kein Staat zu machen. Und auch keine Kommunalpolitik. Die Stadt Heidelberg möchte daher den Modus ändern, mit dem die Mitglieder des Ausländer- und Migrationsbeirates gewählt werden. Künftig darf sich bewerben, wer in dem Expertengremium mitmachen will. Eine Jury trifft unter anderem nach einer Test-Sitzung die Auswahl des bis zu 15-köpfigen Beirates, der wie der Gemeinderat ab Sommer ehrenamtlich eine fünfjährige Amtszeit beginnen soll. Bis 15. März kann man sich bewerben.

Im Rathaus haben Oberbürgermeister Eckart Würzner, Stadtdirektorin Nicole Huber, Sven Richard von der Geschäftsstelle des Migrationsbeirates, Bürgermeister Wolfgang Erichson, Jagoda Marinic vom Interkulturellen Zentrum und Carola de Wit, die beim Bürger- und Ordnungsamt unter anderem Anfragen von aus dem Ausland Zugezogenen verarbeitet, das neue Prozedere für den Beirat vorgestellt.

Jede der rund 100 Vereine und Organisationen, die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund vertreten, bekommen demnächst einen Brief vom Stadtchef. „Wir möchten wirklich sehr breit dafür werben, sich zu beteiligen an der Arbeit im Migrationsbeirat“, begründet Würzner. Es gebe viele Menschen mit Migrationshintergrund, die bislang nicht in dem Gremium vertreten gewesen sein.

Würzner denkt etwa an jene Wissenschaftler, die in einer der international aufgestellten Forschungseinrichtungen arbeiteten und nur Monate in der Stadt lebten. Sie hätten natürlich ganz andere Wünsche an die Stadt als ein Mensch, dem es am dringendsten um das Bleiberecht gehe.

Im ganzen Stadtgebiet sollen Werbezettel und großflächige Plakate dafür werben, sich als Kandidat zu bewerben. Stadtdirektorin Nicole Huber, die Koordinatorin der digitalen Aktivitäten der Stadt, betont: „Heidelberg möchte attraktiv sein für Menschen aus anderen Ländern – wir benötigen sie dringend in Wirtschaft und Wissenschaft.“ Über den Migrationsbeirat erhoffe man sich „wichtige Impulse, worauf wir noch achten können.“

Unter anderem in einer simulierten Gremiumssitzung sollen sich die künftigen Beiräte vorstellen. „Nicht als Assessment-Center“, beugt Erichson Ängsten vor: „Eher, um die Kandidaten kennenzulernen und ihnen zu vermitteln, was sie bei dieser Tätigkeit erwartet.“ Für die Auswahljury sind frühere Vorsitzende des Beirats gewonnen worden.

Das Interkulturelle Zentrum (IZ) gehört nicht zu der Jury. „Ganz bewusst“, erklärt Leiterin Marinic, „wir verstehen uns als Partner dieser Menschen und nicht als Auswählende.“ Im IZ laufen aber Fäden zusammen, wird mit organisiert, und hier kann man sich als Interessent Fragen beantworten lassen.

Brücke zu den Minderheiten

Das IZ selbst, erinnert Marinic, sei ein Beispiel dafür, was der scheidende Ausländer- und Migrationsrat leisten konnte: „Ohne ihn gäbe es das IZ nicht.“

Die Grundstruktur des Beirats bleibe gleich, stellt Erichson klar, „nur der Modus der Rekrutierung ändert sich.“ In den meisten Städten würde das nach dem neuen Modell organisiert. Bislang waren alle in der Stadt lebenden Ausländer aufgerufen, aus Listen die Beiratsmitglieder zu wählen – mit immer weniger Resonanz. „Der neue Beirat soll Brücken bauen zu den Minderheiten“, fasst Marinic die Funktion als Vermittler und Formulierer von Anregungen zusammen.

