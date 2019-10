Bienenhaus und ein "gerettetes Büffet"

Heidelberg. Sie nähen aus alten Jeans wiederverwendbare Kosmetikpads, sieden begeistert Seife, bauen ein zwei Meter hohes Insektenhotel für das Schulgelände - und entwickeln nachhaltige Geschäftsmodelle: Schüler der Marie-Baum-Schule Wieblingen haben den dritten „BNE-Tag (Bildung für nachhaltige Entwicklung)“ erlebt. Einen Tag lang ging es quer durch alle Ausbildungsgänge und Schulformen um das Thema Nachhaltigkeit in vielen Facetten. Vertreter der Helene-Lange-Schule Mannheim und einer Schule aus Pforzheim schauten sich die Workshops an und sammelten Ideen für ähnliche Aktionstage.

„Im vergangenen Jahr, beim zweiten BNE-Tag, haben wir von den Schülern Rückmeldung bekommen, dass es zu viel Theorie war“, erzählt Projektleiterin Julia Wiese. Diesmal gibt es zwei Dutzend Workshops, in denen nicht nur genäht und gebastelt wird, sondern auch Persönlichkeitsbildung auf dem Plan steht. Unter der Regie von „Seed“, einer Neugründung aus dem Dezernat 16, erarbeiten junge Frauen Ideen für nachhaltige Firmen - und lernen, sie bei einer „Pressekonferenz“ zu „verkaufen“. Julia Schönborn unterstützt die angehenden Existenzgründerinnen mit praktischen Tipps.

Das Frühstück wird zum Öko-Wettbewerb: Die Schüler fotografieren das mitgebrachte Essen und eine Jury bewertet im Laufe des Tages, welches Frühstück besonders empfehelnswert war. „Nachhaltig“ ist ein Begriff, den viele Schüler kennen - aber ihn zu erklären, fällt eher schwer, weiß Wiese. Am Ende des Projekttages wird das anders sein.

Stadt hilft bei Finanzierung

Schulleiterin Jutta Köhler betont, dass es „wichtig sei, die Zukunft kreativ zu gestalten.“ Die Schüler sollen an dem BNE-Tag Impulsa dafür bekommen, sich selbst einzubringen und mitzugestalten - für eine möglichst gerechte Zukunft und Gesellschaft. Finanziert werde der „BNE-Tag“ über die Agenda-Prämie der Stadt und den Förderkreis der Schule. Alle 50 Lehrer machen mit - und bringen viele Workshops aus ihren eigenen Hobbys ein. Heiß begeht etwa ist das „Gemüse häkeln“, das Jugendsozialarbeiter Julia Dörflinger anbietet. Um den Kaufladen ihrer kleinen Tochter mit solchen bunten und weichen Früchten und Gemüsen auszustatten, hat sie damit angefangen - nun häkeln 20 Marie-Baum-Schülerinnen das lustige Gemüse zu Schlüsselanhängern. „In den Workshops sitzen Schüler aller Ausbildungsarten zusammen, lernen sich kennen, tauschen sich aus“, beschreibt Wiese den zweiten wichtigen Aspekt des Projekttages: die Schulgemeinschaft zu stärken. Jaqueline Burkhardt formt aus einem Mungobohnenpüree und dem angedünsteten Gemüse, das ihr der Koch-Azubi Mohamad Al Khrezai reicht, vegane Brätlinge. Im Klassenzimmer nebenan füllen Klassenkameraden aufgeschnittene Pfirsiche mit einer Nussmasse, bevor die Früchte in den Backofen kommen. Statt streng nach Rezept gekocht wird hier improvisiert: Alle Lebensmittel waren für den Müll bestimmt, wurden von der Initiative „Rettenswert“ gesichert und der Schule überlassen. Am Ende des Vormittags ist daraus ein Büffet für die rund 600 Schüler entstanden. 30 Schüler und fünf Lehrer haben es unter anderem mit Koch Kaspar Mosetter gemeinsam zubereitet. „Nicht zu fassen, dass dieses Lebensmittel eigentlich weggeschmissen worden wären“, sagt Wiese nachdenklich.

Das Team von „Natürlich Heidelberg“ ist ebenfalls dabei. Waldpädagoge Jochen Kohn bastelt mit den Schülern ein zwei Quadratmeter großes Insektenhotel, in dem sich unter anderem Wildbienen wohlfühlen sollen. „Sie brauchen aber auch Nahrung, ein grüner Rasen reicht nicht“, betont er. Und so hat die Projektgruppe vorher intensiv das Schulgelände inspiziert und sich überlegt, wo Blühpflanzen gedeihen könnten. Im nächsten Frühjahr soll das Gelände umgestaltet werden - damit sich nicht nur Insekten, sondern auch die Schüler wohler fühlen.

Infos:

Die Marie-Baum-Schule Wieblingen ist eine berufliche Schule mit den Profilen Biotechnologie, Gesundheit und Pflege, die rund 600 Schüler besuchen.

Angehende Abiturienten lernen hier genauso wie Auszubildende zum etwa zum Koch oder zur Restaurantfachkraft.

Seit Oktober 2018 ist die Einrichtung eine „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Prominenter Pate dieser Auszeichnung ist der Mannheimer Musiker Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims)

Marie Baum (1874-1964) wurde in Danzig geboren und lebte 36 Jahre in Heidelberg, wo sie auch starb. Die promovierte Chemikerin gilt als Wegbereiterin der modernen Sozialarbeit und entwickelte unter anderem ein wegweisendes Konzept der Familienfürsorge.

BNE steht für „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“. Die Marie-Baum-Schule ist seit drei Jahren Modellschule für BNE beim Kultusministerium Baden-Württemberg.

Seit dieser Woche ist sie auch Kooperationsschule der internationalen Organisation „Grenzenlos“. Sie vermittelt ausländische Studierende als Referenten an ihre Kooperationsschulen.

