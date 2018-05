„Bigband 17“ legt nach

Anzeige

Heidelberg.Im vergangenen November feierte das frisch gegründete Jazz-Ensemble „Bigband 17“ seine Premiere in der Heidelberger Stadtbücherei. Jetzt legt es mit zwei Konzerten in Heidelberg nach. Am morgigen Freitag, 18. Mai, treten die 18 Musiker aus der Metropolregion um 20 Uhr im Bürgerhaus Bahnstadt, Gadamerplatz 1 auf.

Am Donnerstag, 21. Juni, 20 Uhr, sind sie bei Ziegler’s in der Bergheimer Str. 1b zu hören. „Bigband 17“ spielt Jazz der 60er und 70er Jahre mit Arrangements der Klassiker Count Basie, Buddy Rich und der legendären Kenny Clarke/Francis Boland BigBand. Eintritt frei für Schüler in Begleitung eines Erwachsenen, ansonsten 15/zwölf Euro, Familien 25 Euro. Reservierung unter bigband17@gmx.de. red