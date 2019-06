„Bilder haben uns fassungslos gemacht“

Heidelberg.Richterin Gisela Kuhn kann ihre Fassungslosigkeit kaum verbergen. „Es war alles nicht so schlimm. Es waren nur zwei oder drei Tritte, nicht sechs bis acht“, zitiert die Vorsitzende der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts mit ungläubiger Miene in Richtung der Angeklagten. „Das war der erste Satz in der Einlassung von Abdullah I. – und er hat uns in den vergangenen Wochen verfolgt. Denn

...