Bis 24 Uhr bewirten

Heidelberg.Die Gastronomiebetriebe in der Heidelberger Altstadt sollen ihre Gäste auf Antrag künftig auch unter der Woche draußen länger bewirten können als bislang. Statt wie bisher bis 23 Uhr müssen die Tische und Stühle dann erst um 24 Uhr zusammengeklappt werden. Dies ist derzeit nur in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag möglich.

Nach wie vor, betont ein Sprecher der Stadt, müssen die Gastronomen dies gesondert beantragen. Die Stadtverwaltung entscheide dann nach Einzelfall. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mehrheitlich beschlossen. Die Stadträte sehen aufgrund des geänderten Freizeitverhaltens bei der Bevölkerung ein großes Bedürfnis nach einer Ausweitung der Außengastronomie in den Sommermonaten. Dies mache – so die Begründung – das besondere Flair der Heidelberger Altstadt für die Bewohnerschaft und die Touristen aus. miro