Bis 8. Mai kein Ausgang

Heidelberg.Alle 800 Bewohner des Ankunftszentrums für geflüchtete in Patrick-Henry-Village sind auf das Coronavirus getestet worden. Drei weitere Bewohner sind infiziert – insgesamt gibt es vier Betroffene. Die Ausgangssperre wird bis Freitag, 8. Mai, verlängert. Das hat eine Sprecherin des baden-württembergischen Innenministeriums mitgeteilt.

„Alle vier bestätigten Krankheitsfälle wurden dem Ankunftszentrum Heidelberg aus einem anderen Bundesland zugeführt“, heißt es weiter in einer Pressemitteilung, die am Montagabend verschickt wurde. Die infizierten Personen und deren rund 90 Kontaktpersonen seien – in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg als zuständige Ortspolizeibehörde – innerhalb des Ankunftszentrums in separaten Gebäuden untergebracht und werden dort mindestens 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Von den parallel getesteten 26 Mitarbeitern sei einer ebenfalls infiziert. Zu den Hygienemaßnahmen gehört nun das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. miro

