Blaue Brücke würdigt Pflegeleistung

Heidelberg.Ob im Krankenhaus, in der Senioreneinrichtung oder ambulant: Pflegekräfte leisten sehr viel für die Gesellschaft. Um darauf aufmerksam zu machen, tragen markante Gebäude in Heidelberg in dieser Woche Blau. So wie die Alte Brücke (Bild) tauchte die Stadt auch das Rathaus am Montag und Dienstagabend in blaues Licht. An der Fassade des Verwaltungsgebäudes des Uniklinikums im Neuenheimer Feld ist die Woche über nachts der Slogan „Unsere Pflege für Eure Zukunft!“ zu lesen. Am Heidelberger Uniklinikum arbeiten 3300 Menschen im Pflege- und Funktionsdienst. Der 12. Mai wird international als „Tag der Pflegenden“ gewürdigt. Es ist heuer der 200. Geburtstag von Florence Nightingale, Begründerin der Krankenpflege. miro (Bild: Priebe)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.05.2020