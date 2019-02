Blaufärbung bleibt weiter ungeklärt

Heidelberg.Heidelberg. „Das Gesundheitsamt beziehungsweise die beauftragten Labore und Institute gehen weiter verschiedenen Theorien nach“, erklärt Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises, auf Nachfrage.

Am vergangenen Donnerstag habe bereits ein Probebetrieb im Wasserwerk Entensee stattgefunden, von dem die schwache Blaufärbung ausgegangen war. „Die genommenen Wasserproben waren in jeder Hinsicht unauffällig: Es wurden zum einen weiterhin alle Parameter der Trinkwasserverordnung eingehalten, zum anderen war keine Blaufärbung erkennbar“, erklärt Adameit. Gleichwohl bleibe das Wasserwerk Entensee bis zum Abschluss der Untersuchungen vom Netz.

Aufwendige Untersuchungen

Verschiedene Hypothesen sind bereits geprüft und verworfen worden: So sehen die Experten keinen Zusammenhang mit einem Chemieunfall ein paar Tage zuvor. Auch der Verdacht, Markierungsfarbe, die für Grundwasserbewegungen verwendet wird, sei die Ursache, ist rasch verworfen worden.

Können Kalkteilchen der Grund dafür sein, dass das Nass bläulich schimmerte? Vom Blautopf in Blaubeuren kennt man den Effekt der Lichtstreuung, die so genannten Rayleigh-Streuung. Im Labor würde mit mit verschiedenen Wasserproben nachgestellt, ob und wie bei einem bestimmten Verhältnis Kalkpartikeln und Kohlensäure die bläuliche Färbung ergeben. „Parallel laufen Analysen der Nanopartikel im Wasser unter einem Rasterelektronenmikroskop“, fügt der Sprecher hinzu. All diese Untersuchungen seien sehr aufwendig und zeitintensiv.

Gegen 8.30 Uhr waren am Donnerstag, 7. Februar, erste Hinweise von Bürgern aus Dossenheim auf die bläuliche Verfärbung des „Hahnenwassers“ eingegangen. Ab 10 Uhr warnten Katastrophenschutz-Apps und Feuerwehr vor der Verwendung des Trinkwassers. Am Nachmittag wurde Entwarnung gegeben. Seither wird die Wasserversorgung aus anderen Wasserwerken gespeist.

