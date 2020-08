Blessbock geboren

Das Weibchen kam am 7. August im Heidelberger Zoo auf die Welt. © zoo

Heidelberg.Die Blessbock-Herde im Heidelberger Zoo hat Zuwachs bekommen: Am 7. August wurde in der Afrika-Anlage ein gesundes Kalb geboren, wie der Tiergarten mitteilt. Das junge Weibchen zeige sich inzwischen „fit und munter“ und erkunde mit ihrer Herde die weitläufige Anlage. Laut Mitteilung kommen im Heidelberger Zoo seit den 1970er Jahren Blessböcke zur Welt. Das jüngste Kalb sei insgesamt der 65. Nachwuchs bei dieser Rasse. Der Tiergarten beteiligt sich aktiv am europäischen Zuchtprogramm für Blessböcke.

Auch bei den Tierpflegern ist die Freude über das neue Herdenmitglied groß: „Wir vermuten, dass das Kalb nachts auf der Außenanlage auf die Welt kam. Am nächsten Morgen war die Freude im Revier natürlich groß. Vor allem, nachdem sicher war, dass es bei seiner Mutter trinkt und munter mit der Herde mitläuft“, erklärt Sandra Reichler, Kuratorin für Säugetiere. Als typische Fluchttiere unternehmen junge Blessböcke gleich nach der Geburt die ersten Steh- und Gehversuche. Schon nach wenigen Minuten stehen sie mehr oder weniger Sicher auf den eigenen Beinen. jei

