Blick hinter die Bühne

Heidelberg.Viele interessierte Gäste haben am „Open Club Day“ in der Halle 02 am Samstag einen Blick hinter die Kulissen – und die Bühne – genossen. Geschäftsführer Hannes Seibold erklärte, was „Backstage“ alles nötig ist – während sich die Gruppe The Rock Club auf ihren Auftritt am Abend vorbereitete. Und House-DJ Bouillabass bot einen DJ-Schnellkurs an. Am „Open Club Day“ öffnen Clubs europaweit ihre Türen. Das Ziel des „Open Club Days“, der zum zweiten Mal orgnaisiert wurde, ist es, die wachsende Bedeutung von Livemusik-Spielstätten zu betonen. miro (Bild: Rothe)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.02.2019