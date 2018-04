Blick in die Zukunft der Stadt

Anzeige

Heidelberg.Nach fünf Jahren zieht die Internationale Bauausstellung (IBA) in Heidelberg eine Zwischenbilanz: Von Freitag, 27. April, bis 8. Juli, präsentieren die Initiatoren bei 60 Veranstaltungen erste greifbare Ergebnisse. Im Mittelpunkt steht dabei das noch in der Entwicklung befindliche Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen in der Südstadt. In der ehemaligen Kommandanten-Villa der abgezogenen US-Amerikaner gibt es eine Ausstellung, in der mit Modellen, Grafiken und Schautafeln die Projekte im Stadtgebiet erläutert werden. Dort findet am Samstag, 28. April, von 14 bis 18 Uhr auch ein großes Bürgerfest mit Führungen und Familienprogramm statt.

Viele Institutionen beteiligt

„Wir wollen mit der IBA eine zukunftsfähige Stadt des Wissens erschaffen“, erklärte Oberbürgermeister Eckart Würzner bei der Vorstellung des Programms. Viele Institutionen werden mit Aktionen an der Zwischenbilanz teilnehmen, darunter das Kurpfälzische Museum, das Städtische Theater, das Deutsch-Amerikanische Institut sowie die Universität, die eigens eine öffentliche Vorlesungsreihe zum Thema Stadtentwicklung anbietet. „Die Aktionen sind über die ganze Stadt und die verschiedenen IBA-Projekte verteilt, der Schwerpunkt liegt aber auf dem Mark Twain Center“, so Würzner. Dort wuseln derzeit freilich noch die Handwerker herum, um die in die Jahre gekommene Villa an der Römerstraße für die kommenden Wochen nutzbar zu machen.

Eine Rampe für Rollstuhlfahrer wird betoniert, provisorische Holzböden werden verlegt. „Bis Freitag ist aber alles fertig“, versichert IBA-Direktor Professor Michael Braum. Beim Konzept der Ausstellung denkt er in großen Dimensionen. „Wir wollen den Besuchern zeigen, wie sich digitales Leben auf die Architektur auswirken wird und wie wir uns die Stadt in 100 Jahren vorstellen“, so Braum. „Da wird sich wahnsinnig viel entwickeln. Wenn man einen Stadtplan von 1918 nimmt, dann ist da nur die Altstadt unverändert zu erkennen. Statt der Südstadt beim Mark Twain Center gab es hingegen nur Felder. Wer weiß, wie es hier 2118 aussehen wird?“