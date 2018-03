BMW-Fahrer gesucht

Anzeige

Heidelberg.Bei einem Unfall in Rohrbach ist am Wochenende ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, fuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann mit einem silbernen BMW und Heidelberger Kennzeichen durch die Straße „Im Kolbenzeil“, als ein elfjähriges Mädchen an einem Fußgängerüberweg die Straße passierte. Der Mann versuchte, noch zu bremsen, touchierte das Mädchen aber dennoch. Das Kind wurde bei dem Unfall teilweise über die Motorhaube geschleudert.

Starke Schmerzen

Daraufhin erkundigte sich der Mann, ob es dem Mädchen gut gehe, worauf die Schülerin weinend mit „ok“ antwortete. Das nahm der Mann anscheinend als Zeichen, dass er weiterfahren könne, stieg wieder in das Auto und verließ den Unfallort. Mit starken Schmerzen wurde das Mädchen von einer Freundin nach Hause gebracht. Die Polizei sucht nach dem 60- bis 70-jährigen Fahrer. Zeugen sollen sich unter 0621/1 74 41 40 melden.