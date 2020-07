Boto will kandidieren

Heidelberg.Die CDU Heidelberg will am Samstag, 18. Juli, auf einer Wahlkreisvertreterversammlung im Gesellschaftshaus im Pfaffengrund ihre Kandidatin für den Wahlkreis Heidelberg nominieren.

Ihre Kandidatur erklärt hat laut einer CDU-Pressemitteilung vom Mittwoch Anja Boto. Sie ist 46 Jahre alt, verheiratet, dreifache Mutter und lebt mit ihrer Familie im Stadtteil Neuenheim, wo sie Bezirksbeirätin ist. In ihrer beruflichen Laufbahn war sie unter anderem als Controllerin tätig. Heidelberg sei im Landtag aktuell nicht gut vertreten, so Boto. Schwerpunkte ihres politischen Engagements seien die Bereiche Familie, Bildung, Sicherheit und Wirtschaft. Als Mutter und Frau wisse sie, dass eine gute Erziehung nur in einem sicheren Umfeld stattfinden kann. Dafür brauche man etwa bessere, sicherere und umweltfreundliche Verkehrswege. sal (Bild: CDU)

