Brand in Blumenladen

Heidelberg.In einem Blumenladen in Heidelberg hat es am Sonntagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteile, kam es zu einem Feuer in dem Blumenladen in der Sankt-Anna-Gasse. Alle umliegenden Häuser wurden von der Feuerwehr evakuiert. Auch die Hotelgäste und Angestellten des Hotels Goldene Rose mussten das Gebäude am Morgen verlassen. Die Polizei hat alle Straßen rund um den Blumenladen gesperrt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Wann die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist derzeit nicht bekannt. (pol/onja)