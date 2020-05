Brand in Heidelberger Obdachlosenunterkunft - Wohnbereich evakuiert

Heidelberg.Wegen eines Wohnungsbrands in einer Obdachlosenunterkunft in Heidelberg ist die Feuerwehr am späten Dienstagabend im Einsatz gewesen. Durch die Rauchausbreitung am Brandort in der Bahnstadt waren insgesamt acht Personen der Unterkunft „Am Betriebswerk“ bedroht, berichtete ein Sprecher der Heidelberger Berufsfeuerwehr auf Anfrage. Sechs von ihnen retteten sich selbst ins Freie auf ein Flachdach. Die übrigen zwei wurden von den Einsatzkräften mittels einer tragbaren Leiter in Sicherheit gebracht.

Weil der Wohnbereich nach dem Brand nicht mehr bewohnbar war, sei das Gebäude teilweise evakuiert worden. Davon waren rund 20 Bewohner betroffen, schätzte der Sprecher der Feuerwehr. Sie wurden vorerst in einer von der Stadt zur Verfügung gestellten Notunterkunft untergebracht. Das Feuer war gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. Rund eine Stunde benötigten die Einsatzkräfte, um die Flammen der in Vollbrand stehenden Wohnung zu bekämpfen. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, wurde das Gebäude daraufhin noch auf mögliche Glutnester untersucht. Dafür waren die Einsatzkräfte noch am späten Abend im Einsatz.

Die Feuerwehr war mit 50 Kräften am Brandort, hieß es seitens des Feuerwehrsprechers weiter. Der Rettungsdienst war mit drei Kräften sowie zwei Fahrzeugen vor Ort und behandelte die acht vom Rauch bedrohten Personen vorsorglich. Verletzte wurde letztendlich niemand.

Die Brandursache war unmittelbar nach dem Einsatz unklar. Auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.