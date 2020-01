Brandbrief von Heidelberger Haldex-Mitarbeitern

Belegschaft und Betriebsrat des Nutzfahrzeug-Zulieferers Haldex in Heidelberg kämpfen weiter um den bedrohten Standort. Eine Schließung sei „mit untragbaren sozialen Folgen verbunden und käme der Zerstörung unserer Existenz gleich“, heißt es in einem Brandbrief an das Management des schwedischen Konzerns. „Auch für das gesamte Unternehmen wäre die Schließung eine falsche Entscheidung.“ Haldex

...