Brandgefahr im Stadtwald

Heidelberg.Wochenlang kein Regen und dazu ein steter Wind, der die Böden weiter austrocknet: Im Heidelberger Stadtwald – und in anderen Forsten der Region – steigt die Waldbrandgefahr. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin.

Laut Forstverwaltung ist die Waldbrandgefahr in lichtdurchlässigen Kiefernwäldern und dort in nach Süden ausgerichteten Standorten am größten. Über die Hälfte der Waldbrände entstehe durch Fahrlässigkeit und wäre deshalb vermeidbar. Schon eine brennende Zigarette oder ein Metallstück auf dem Boden können Flammen und großen Schaden auslösen. Ohnehin gilt vom 1. März bis 31. Oktober im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.

Feuer darf nur an fest eingerichteten Feuerstellen oder mit 100 Meter Abstand zum Forst gemacht werden. Das Grillen auf mitgebrachten Grillgeräten ist verboten. Auch an den erlaubten Stellen muss ein Feuer immer beaufsichtigt werden. Bevor man den Platz verlässt, muss man löschen. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020