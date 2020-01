Brexit bringt Neubürger in die Stadt

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg hat im vergangenen Jahr so viele deutsche Pässe ausgestellt wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Vor allem der Brexit habe einen Ansturm auf die deutsche Staatsbürgerschaft ausgelöst. „Bislang war es für Briten vergleichsweise einfach innerhalb der EU-Familie einen deutschen Pass zu beantragen und den britischen zu behalten“, sagt ein Stadtsprecher. So wurden 2019 in der Neckarstadt 112 Briten eingebürgert, 2017 hatten 48 Menschen aus Großbritannien die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, 2018 waren es 33. „Bevor sich Großbritannien zum Austritt aus der EU entschlossen hat, beantragten Briten äußerst selten eine Einbürgerung“, so der Behördenvertreter.

Erleichterungen für Partner

So hätten 589 Menschen 2019 in Heidelberg einen deutschen Pass erhalten, 2018 waren es 367. Im Jahr 2000 gab es 781 Einbürgerungen. Die letzte Urkunde des Jahres habe die thailändische Staatsangehörige Jitpinum Varatkulroj erhalten, die mit einer Deutschen verpartnert sei. „Sie profitiert von den Einbürgerungserleichterungen für Ehegatten und Lebenspartner.“ Den ersten Pass 2020 habe Paola Telles Flores aus Mexiko bekommen. sin

