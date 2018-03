Broschüre übergeben

Anzeige

Heidelberg.Lieber die Radstrecken verbessern und das Radfahren unterstützen, als Autofahrern mit Verboten das Leben schwer zu machen: Der ADFC-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg hat unter diesem Motto jetzt der Stadtverwaltung die bundesweite Broschüre „Arbeitshilfe Saubere Luft“ übergeben. Darin werden praxisnahe Anregungen für weitere Verbesserungen des Radwegenetzes vorgeschlagen.

Norbert Schön und Bert-Olaf Rieck vom ADFC haben die Broschüre nun dem Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck und Thomas Raab vom Amt für Verkehrsmanagement im Palais Graimberg überreicht – und gleich darüber diskutiert. Vieles von den Vorschlägen sei in der „Radfahrer-Stadt“ Heideberg schon verwirklicht. Aber es gebe auch in der Stadt am Neckar noch einige Ansatzpunkte für Verbesserungen – etwa das ungelöste Rad-Abstellproblem vor dem Hauptbahnhof und die Schwierigkeiten, die in der Plöck durch Falschparker ausgelöst werden. miro