Brückenschlag zieht sich hin

Heidelberg.Radler, die aus dem Heidelberger Süden ins Neuenheimer Feld möchten, schätzen die Radstraßen und - wege, die zum Beispiel am alten Bahndamm autofrei bis in die Bahnstadt führen. Doch dann wird’s schwierig. Seit längerem sind zwei Radwegbrücken geplant, die sicher und schnell durch Bergheim führen: die Gneisenaubrücke und eine neue Neckarbrücke. Mit dem zweiten Projekt sollten sich am

...