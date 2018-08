Brückentor erst im Winter fertig

Heidelberg.Mindestens bis zum Jahresende wird das historische Brückentor in Heidelberg noch von Baugerüsten, Netzen und großflächigen Planen verborgen bleiben. Nach Angaben der Stadtverwaltung verzögern sich die Sanierungsarbeiten an der Fassade um einige Wochen. Grund dafür ist unter anderem ein großer, schadhafter Giebelfußstein, der vollständig ersetzt werden muss, wie ein Rathaussprecher mitteilt. Der Stein befinde sich im Mittelbau des Brückentors, sei rund zwei Meter lang, 1,20 Meter hoch und wiege 2,7 Tonnen. „Ein solcher Stein in guter Qualität musste zunächst im Steinbruch gebrochen werden“, berichtet der Sprecher.

Bevor das geschah, sei es jedoch zu Jahresbeginn durch Dauerfrost im Bruch und auf der Baustelle zu einem einmonatigen Stillstand gekommen. „Anschließend musste der alte Stein ausgebaut und eine Schablone erstellt werden“, so der Sprecher. Aktuell sei ein Steinmetz mit der Fertigung des Ersatzsteins beschäftigt, berichtet Hedwig Drabik vom Architekturbüro Behrens in Landau, das die Arbeiten am Brückentor leitet. „Das ist besonders aufwendig, weil es sich um einen großen, dreiecksförmigen Stein handelt“, erklärt sie. Gerade der Einbau in die Fassade werde deshalb eine Herausforderung. „Durch die Dreiecksform sind die Anschlüsse kompliziert“, so die Architektin.

Einbau im November

Wegen der enormen Größe des Steins müsse zudem das Gerüst umgebaut werden. „Einige Konsolen werden herausgenommen, damit der Sandstein von oben mit einem Kran eingelassen werden kann.“ Anfang November soll der Koloss nach derzeitigem Stand eingesetzt werden. „Es könnte aber auch etwas früher werden“, sagt Drabik. Nach Angaben der Stadt muss die Durchfahrt der B 37 unter der Alten Brücke für die Arbeiten nicht gesperrt werden, da der Kran in der Parkbucht direkt am Brückentor aufgestellt werden kann.

Notwendig geworden sei der Austausch, da der Sandstein mit der Zeit viele Risse bekommen habe. „Es handelt es sich um Sedimentstein, in dem sich viele Schichten abgelagert haben“, erklärt Drabik. „Beim Neckartäler Sandstein sind auch Tonschichten enthalten, die rissig werden. Dringt dann Wasser ein, wird der Stein gesprengt.“ Manchmal könne man die Steine noch mit Drähten stabilisieren, „aber dieser hier war nicht mehr zu retten.“

Weitere unliebsame Überraschungen dieser Art erwartet Hedwig Drabik indes nicht. „Die Ausarbeitung der Steine ist nahezu abgeschlossen. Und bei dem Giebelfußstein handelt es sich wirklich um den größten Stein in dem Bauwerk.“

Seit dem Herbst führt die Stadt am Brückentor Sanierungsmaßnahmen zur Substanzerhaltung und zur Ausbesserung des Putzes durch. Insbesondere im Sockelbereich sind die Arbeiter zugange. Deren Aufgabenfeld umfasst Naturwerksteinarbeiten an der Fassade, Klempnerarbeiten an den Türmen und der Dachkrönung, Putzarbeiten sowie Malerarbeiten an den Türmen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 484 000 Euro, ob und wie viel das Projekt durch den aufwendigen Austausch des Giebelsteins teurer geworden ist, kann die Stadt noch nicht sagen. Ursprünglich sollte das Wahrzeichen an der Alten Brücke im Oktober wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Um die Baustelle „aufzuhübschen“, ließ die Stadt durch das Gebäudemanagement ein großes Banner anfertigen. Es zeigt ein Foto des Brückentors in Originalgröße. Nach Abschluss der Arbeiten sollen daraus Tragetaschen für Bürger und Touristen genäht werden. Wo diese zu kaufen sein werden und wie viel sie kosten sollen, steht noch nicht fest.

