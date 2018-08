Brutaler Angriff vor Schnellrestaurant

Heidelberg.Schwer verletzt worden ist ein 36-jähriger Mann bei einem Angriff vor einem Schnellrestaurant in der Poststraße in der Nacht auf gestern. Sechs bis 15 Täter schlugen und traten nach Angaben der Polizei auf das Opfer ein. Mindestens einer von ihnen soll den am Boden liegenden Mann mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Das Opfer erlitt schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen, Lebensgefahr besteht nicht. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt. Einer der Angreifer soll etwa 20 Jahre alt sein, mit Vollbart und kräftiger Statur. Bei sich hatte er einen schwarzen Beutel und eine weiße Schirmmütze. Hinweise unter Telefon 0621/174-444. meg/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018