„Buch-Findling“ sucht Besitzer

Heidelberg.Sie sind aus Filz, Wolle, Karton oder Metall, häufig selbstgebastelt und hin und wieder mit dem Namen ihrer ehemaligen Besitzer versehen: 600 Lesezeichen versammeln sich derzeit stumm in der Heidelberger Stadtbücherei in Glasvitrinen – und doch kann wohl jedes eine eigene Geschichte erzählen. Gefunden wurden die Stücke in Büchern, die nach der Ausleihe zurückkamen. Bis 28. März ist die

...