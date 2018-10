Budenzauber im Neckartal

Heidelberg/Neckarsteinach.Es wird in diesem Jahr keinen großen Weihnachtsmarkt am Stift Neuburg geben – das ist eine traurige Nachricht für Heidelberg und Umgebung. Herold Pfeiffer, Bürgermeister Neckarsteinachs, hält indes eine gute Nachricht bereit: Ein Teil der Klosterhof-Standanbieter „wandert“ im Neckartal ein bisschen weiter. Beim „Weihnachtsmarkt unter den vier Burgen“ in Neckarsteinach werden sie an allen vier Adventswochenenden dabei sein. Jeweils Samstag und Sonntag wird der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich vergrößerte Markt, an dem sich auch viele Vereine beteiligen, öffnen. Im Zentrum liegt das „Bürgerhaus Schwanen“, das sich seit rund einem Jahr in anderer gastronomischer Hand befindet. Ein Teil der neuen Pächter gehören zum alten Kreis der früheren Betreiber der Gastronomie von Stift Neuburg. Sie haben das historische Gasthaus „Schwanen“ wachgeküsst und bieten unter anderem eine Konzertreihe an, die am Sonntag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr beginnt – dem Vorabend des ersten Advents. miro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018