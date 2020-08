Bücher und Spiele für die Kinder

Heidelberg.Die Heidelberger Thalia-Filiale hat der Bibliothek des Hopp-Kindertumorzentrums Heidelberg (KiTZ) Kinder- und Jugenbücher sowie Spiele gespendet. Die Unterstützung ist Teil der bundesweiten Aktion „Gemeinsam gegen Corona – gemeinsam für Kinder“ der Stiftung RTL, welche in ganz Deutschland Spenden im Wert von 50 000 Euro zusammen bekommen hat.

„Wir möchten den Kindern gerne mit Büchern und Spielen über Langeweile, Einsamkeit oder auch Frustration hinweg helfen“, zitiert Thalia Stella Schlehofer, Leiterin der Buchhandlung in Heidelberg, in einer Mitteilung. Geschichten bieten den jungen Patienten eine Abwechslung in ihrem häufig eintönigen und kräftezehrenden Stationsalltag. Die Unterhaltungsgüter werden nun der Kinder- und Jugendbücherei in der Universitätskinderklinik Heidelberg hinzugefügt.

Hundert Titel ausgesucht

Die Leiterin der Klinikbibliothek, Ursula Beyreuther, durfte 100 Buchtitel frei wählen – egal ob Klassiker oder Neuerscheinung. So war eine breite Auswahl möglich, die alle Altersstufen der Patienten abdeckt.

Entgegengenommen hat die Spende die zwölfjährige KiTZ-Kinderreporterin Vianne, die seit zwei Jahren in Videos über die Forschung und den Alltag im Kindertumorzentrum berichtet.

Als gemeinnütziger, eingetragener Verein finanziert sich die Bücherei ausschließlich durch Spenden. Sie existiert nun seit beinahe 40 Jahren in der Klinik. jeb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020