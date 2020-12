Bücher unter Palmen

Die Zeiten sind nicht unbedingt günstig für freie Autorinnen und Autoren. Dazu kommt ein Problem, das ihnen schon früher zuweilen zu schaffen machte: Langjährige Kooperationen mit Verlagen gestalten sich mit einem Mal schwierig(er). Die Heidelberger Autorin Gudrun Mangold hat daraus die Konsequenz gezogen und einen eigenen Verlag gegründet. Unter dem Namen Der Palmengarten werden zunächst und vor allem die eigenen Bücher verlegt, das allein bedingt bei dieser Autorin schon Vielfalt. Ihr Themenspektrum beschreibt Mangold mit den Worten „authentische Kulinarik, Obstbau, naturverträgliches Reisen in europäische Regionen und auch herzhafte Politik und Philosophie“.

Der Name des Verlags ergibt sich aus den Themen und spielt mit dem Namen „Palmer“; Helmut Palmer, bekanntgeworden als „Remstal-Rebell“ und Bürgerrechtler, war Gudrun Mangolds Vater. Mit ihm zusammen hat sie das Buch „Der originale Palmer-Schnitt – Spitzenerträge im Streuobstbau“ verfasst, das nun als bebilderte Neuausgabe zu den ersten Veröffentlichungen der neuen Edition gehört. Gleichzeitig bringt Mangold ihren mit Geschichte und Geschichten unterfütterten Titel „Hunger ist der beste Koch“ über einfache Rezepte der schwäbischen Küche wieder auf den Markt.

Ihr kleines Buch „’s Christkendle uff dr Alb“, ebenfalls mit Originalrezepten ergänzt, will sie in der eigenen Edition neu auflegen. Zudem teilt die Autorin mit, dass sie an einer neuen Edition arbeite mit dem Namen La Palmeraie; sie soll Titel aus dem eigenen Verlag auf Französisch edieren und auf den französischen Buchmarkt bringen. (Informationen unter: gudrunmangold.de) tog

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020