Bühne und Sitze auf Hub-Podien

Heidelberg.Wie sieht die Heidelberger Stadthalle nach der Sanierung aus? Diese Frage soll heute bei der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Rathaus am Marktplatz beantwortet werden. Dort wird das Sanierungskonzept vorgestellt, welches das Darmstädter Architekturbüro Waechter und Waechter im Auftrag der Investorengruppe um Mäzen Wolfgang Marguerre erarbeitet hat.

Die denkmalgeschützte Fassade bleibt unverändert, gibt ein Sprecher der Stadt Einblick in das Sanierungskonzept. Innen werde die Stadthalle wieder dem „Originalzustand angenähert“. Die Bühne behalte ihren Ort an der Stirnseite bei. „Eine nachträglich eingezogene Rückwand soll jedoch entfernt werden, so dass die ursprüngliche Tiefe für ein großes Orchester wieder ermöglicht wird“, heißt es von Stadtseite weiter.

Seitliche Sitze nicht mehr quer

Sowohl die Bühne als auch die Sitzreihen würden auf Hub-Podien gelagert. Das ermögliche verschiedene Bühnengrößen. Der Zuschauerraum könne wie heute als flaches Parkett oder mit ansteigenden Sitzreihen genutzt werden. Die Ausrichtung der Bestuhlung bleibe ebenfalls. Allein die seitlichen Sitze im Parkett sollen nicht mehr quer zur Bühne, sondern in einem Winkel von 45 Grad zur Bühne ausgerichtet werden.