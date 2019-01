Bündnis ruft auf zu Mahnwache

Heidelberg.„Wer will zwischen Autobahnkreuz und Eisenbahngleisen ankommen?“ Unter dieser Überschrift ruft ein Bündnis „Solidarische Stadt Heidelberg in Gründung“ heute, Mittwoch, ab 12 Uhr im Anatomiegarten (Hauptstraße bei der Bunsen-Statue) zu einer Mahnwache gegen die geplante Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete von Patrick Henry Village (PHV) ins Gewann Wolfsgärten in Wieblingen auf.

Den von der Landesregierung gewünschten neuen Standort in den Wolfsgärten bewertet das Bündnis wegen seiner Lage am Autobahnkreuz A 5 und A 656, neben Bahngleisen und in Abgelegenheit von anderen bebauten städtischen Flächen als „inhuman“. Lärm, Gestank und Isolation wären für die neu in Deutschland Angekommenden die Konsequenz: „Aus Sicht des Bündnisses eine untragbare Situation, der die häufig traumatisierten Geflüchteten, wenn man von der derzeitigen Verweildauer am alten Standort PHV ausgeht, durchschnittlich sieben Wochen ausgesetzt wären.“

Heute Thema im Ausschuss

Eine Entscheidung, ob das Grundstück, das im städtischen Besitz und als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, dem Land verpachtet wird, hat der Gemeinderat im vergangenen Jahr noch nicht gefällt. Das wird in den nächsten Wochen erneut Themen in den verschiedenen Gremien sein. Den Auftakt macht heute der Stadtentwicklungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung. miro

