Bürger machen 72 Vorschläge

Heidelberg.Drei Wochen lang hatten Heidelberger die Möglichkeit, auf der Internetseite der Stadt Anregungen für den Doppelhaushalt 2019/20 abzugeben. Dabei sind nach Angaben der Verwaltung 72 Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen. Rund zwei Drittel davon wurden zum Themenbereich Kultur abgegeben. „Dabei ging es ausnahmslos um eine Förderung der Heidelberger Sinfoniker“, teilt die Stadt mit. Daneben wurden auch einige Wünsche und Ideen zu den Themenbereichen „Schule und Bildung“ (sechs Anregungen) eingebracht. Dabei ging es vorrangig um Schulsanierungen. Fünf Vorschläge betreffen den Bereich „Wohnen, Mobilität und Infrastruktur“. Dabei wünschen sich die Bürger vor allem Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr sowie für Fahrradfahrer und Fußgänger. Alle Anregungen seien dem Heidelberger Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegt worden.

Entwurf im Internet einsehbar

Bei der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 22. November, 16 Uhr, werden die Fraktionen und Gruppierungen ihre Änderungsanträge zum Haushaltsplanentwurf 2019/20 der Stadtverwaltung einbringen. „Die Bürger sind herzlich eingeladen, die Sitzung im Großen Ratssaal zu verfolgen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Beratungen zum Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2019 und 2020 haben am 18. Oktober mit der Einbringung des städtischen Entwurfs durch Oberbürgermeister Eckart Würzner und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß begonnen.

Der Entwurf, eine übersichtliche Broschüre zu den Leistungen der Stadt und weitere Informationen rund um die kommunalen Finanzen sind im Internet unter www.heidelberg.de/haushalt zu finden. Die Broschüre liegt zudem in allen Bürgerämtern in gedruckter Form aus. jei

