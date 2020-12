Heidelberg.Die Frage, ob das Ankunftszentrum für Geflüchtete von Patrick-Henry-Village nach Wieblingen in einen Neubau auf dem Areal „Wolfsgärten“ umzieht, soll durch einen Bürgerentscheid geklärt werden. Das hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag in der Aula der Neuen Universität einstimmig entschieden. Abgelehnt wurde der Antrag, dass die Ablehnung der Wolfsgärten als Ratsbeschluss übernommen wird - was einen Bürgerentscheid überflüssig gemacht hätte.

Die Grünen hatten am Tag der Gemeinderatssitzung einen Antrag mit sechs Unterpunkten vorgelegt und damit einige Fraktionen sichtlich empört. Unter anderem hatten die sie angeregt, einen Bürgerrat aus „zufällig ausgewählten Heidelbergern“ damit zu beauftragen, ernsthafte Alternativen zu den „Wolfsgärten“ zu finden. Ein Lenkungskreis sollte dieses eher ungewöhnliche Prozedere begleiten, stellte Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo die Idee als Beitrag zu einer „konstruktiven Diskussion“ vor: „Das ist kein Eingeständnis, dass der Ratsbeschluss falsch war. Sondern wir sparen Zeit, wenn wir alle mitnehmen“, erklärte der Grünen-Chef. „Wir möchten den Beschluss gerne aufheben, um den Weg freizumachen für einen kooperativen Weg.“

Jan Gradel (CDU) bezeichnete den Vorschlag als „eines der traurigsten Kapitel des Gemeinderats.“ Die 2015 provisorisch eigerichtete Unterbringung habe sich zu einem Vorzeige-Ankunftszentrum entwickelt. Und das, obwohl ursprünglich eine dezentrale Unterbringung befürwortet worden sei. Das Land habe danach nicht ernsthaft nach einem anderem Standort gesucht. Daher habe die Stadt die Wolfsgärten vorgeschlagen.

„Einfach zurück auf Los ignoriert den Bürgerwillen“, argumentierte SPD-Fraktionschefin Anke Schuster kategorisch gegen den Grünen-Vorschlag. In einer Allianz aus 16 Stadträten (SPD mit der Linken, Einzelstadträten der GAL, der Bunten Linken, Heidelberg in Bewegung und Der Partei) hatte sie sich für ein weiteres, durch die Gemeindeordnung vorgesehenes Instrument ausgesprochen: Per Zweidrittelmehrheit im Rat könnte ein Ratsreferendum herbeigeführt werden. Das würde die Möglichkeit eröffnen, der naturgemäß negativen Fragestellung des Bürgerentscheids eine positive Aussage hinzuzufügen. Bürger sollten demnach gleichzeitig darüber abstimmen, ob sie für das Ankunftszentrum den Standort Patrick-Henry-Village als gut geeignet empfänden: „Das böte die Möglichkeit, mit offenen Karten zu spielen: Wollen Sie ein Ankunftszentrum in PHV?“.