Bürgerentscheid Ochsenkopf: Jetzt werden Weichen gestellt

Heidelberg.Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass auf den gegenwärtig als Grünflächen genutzten Bereichen des Großen Ochsenkopfes kein RNV-Betriebshof gebaut wird?“ Die Fragestellung steht auf dem Wahlzettel. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens durften sie formulieren.

Ja: Ein Kreuz hinter dem „Ja“ bedeutet, dass der vom Gemeinderat am 20. Dezember 2018 beschlossene Umzug des RNV-Betriebshofs in einen Neubau an der Großen Ochsenkopfwiese platzt.

Nein: Ein Kreuz hinter dem „Nein“ bedeutet, dass der Neubau realisiert wird. Auf der freiwerdenden Fläche im Herzen Bergheims beginnt die städtebauliche Entwicklung, die mindestens 140 neue Wohnungen im bezahlbaren Segment im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH und auf der anderen Hälfte des Areals einen öffentlichen Park vorsieht.

Ochsenkopf: Das 3,4 Hektar große Gelände ist als Industriegebiet ausgewiesen und im Besitz der Stadt. 87 Millionen Euro will die RNV in den Neubau investieren. Es entsteht Platz für 46 Bahnen (bislang 33) und 36 Busse (bislang 37). Bezieht man wie am alten Standort nachts den Mitarbeiterparkplatz ein, sollen 44 Busse Platz haben.

Bergheim: Der alte Betriebshof ist 25 000 Quadratmeter groß und stark sanierungsbedürftig. Allein um den Betrieb aufrecht erhalten zu können, müssten laut RNV rasch 8,4 Millionen Euro investiert werden.

Quorum: Rund 111 000 Wahlberechtigte sind am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr zur Wahl aufgerufen. Die gestellte Frage wird mit der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet. Diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen („Abstimmungsquorum“) - gut 22 000 Stimmen also.

Kosten: Nach Angaben der Stadt kostet die Durchführung des Quorums rund 100 000 Euro. Vier Millionen Euro haben die Planungen für den neuen Betriebshof bereits verschlungen.

Erfahrungen: In Heidelberg hat es bislang zwei Bürgerentscheide gegeben: gegen den Verkauf städtischer Wohnungen auf dem Emmertsgrund (2008) und gegen den Ausbau der Stadthalle (2010). Im ersten Fall war die Wahlbeteiligung zwar zu gering, aber der Gemeinderat orientierte sich dennoch am Ergebnis zugunsten der Bürgerinitiative. Zwei Jahre später kippte der Bürgerentscheid die beschlossene Stadthallenerweiterung. 67,1 Prozent der 39 211 Wähler mit gültigem Stimmzettel stimmten mit Nein.

Konsequenzen: Wird das Quorum nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat über die Angelegenheit. Stimmt eine ausreichend große Mehrheit mit „Ja“, kommt der Große Ochsenkopf nicht mehr als Standort für den Betriebshof in Frage. Die Suche nach einem Standort oder die Planungen am bisherigen Standort gehen weiter.

Klimaschutz: Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie der GEO-NET Umweltconsulting GmbH in Hannover kommt zu dem Schluss: „Am bisherigen Standort an der Bergheimer Straße käme es zu Verbesserungen des Mikroklimas, die mindestens ausreichen, um negative Auswirkungen am künftigen Standort auf dem Großen Ochsenkopf auszugleichen.“ Die Gegner der Ochsenkopf-Bebauung verweisen auf mehr als 200 verschiedene Arten von Blühpflanzen, die wichtige Nahrungsquellen für die reiche Insektenfauna sind. Eine Bebauung würde aus ihrer Sicht dieses „Biotop aus zweiter Hand“ vernichten.

Infos: Die Stadt hat ihre Argumente unter www.heidelberg.de/bürgerentscheid zusammengestellt. Die Initiative „Klimaschutz Großer Ochsenkopf“ informiert unter www.klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de über das, was für den Erhalt der Grünfläche spricht.

Dabei sein: Im Neuen Sitzungssaal des Rathauses (Marktplatz 10) kann man am Sonntag die Auszählung verfolgen. Ab 18 Uhr wird über die Zwischenergebnisse aus den Stadtteilen informieren. Unter www.heidelberg.de/wahlen wird die Auszählung im Internet veröffentlicht.

