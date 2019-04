Bürgerentscheid zum Großen Ochsenkopf am 21. Juli

Heidelberg.Das „Bündnis Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg“ hat die ausreichende Zahl von Unterschriften erreicht. Und gestern waren es laut Internetseite 12.516 Unterstützer, die den Slogan „Hände weg vom Großen Ochsenkopf“ mit tragen.

Das Bündnis sei eingeladen, in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am 9. Mai seine Ziele und Vorstellungen zu präsentieren, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner gestern am Rande einer Pressekonferenz zur Klimaschutz-Konferenz ICCA 2019.

Engagement für den Klimaschutz bedeute auch, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Als Standort für den neuen Betriebshof habe man ein freies Gewerbegrundstück im Westen der Stadt ausgesucht, das nun als Wiese mit Biotopcharakter von Umweltschützern frei gehalten werden soll, fasste Würzner zusammen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019