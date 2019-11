Bürgermeister fürs Klima

Heidelberg.Heidelberg soll ab Oktober 2020 einen Bürgermeister für den Klimaschutz bekommen – und ein Teil der anderen Aufgaben wird unter den Bürgermeistern neu aufgeteilt. Darüber entscheidet am 21. November der Heidelberger Gemeinderat. Nachdem Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Chefs der drei größten Fraktionen ihre Idee Anfang Oktober vorgestellt hatten, gab es in den Gremien noch Diskussionen. Die Ergebnisse sind nun in den Vorschlag, der zur Abstimmung gestellt wird, eingearbeitet worden.

Das Vorschlagsrecht für den „Klimaschutz-Bürgermeister“ bekommt die grüne Fraktion, die damit künftig zwei Dezernenten benennen darf. Mit dem neuen Zuschnitt der Verwaltung soll dem Ergebnis der Kommunalwahl Rechnung getragen werden. Bündnis 90/Grüne waren zur stärksten Fraktion gewachsen.

Übergangsweise soll die Verwaltung auf sechs Dezernate vergrößert werden. Dies soll laut Würzner eine „sehr klare Themenpräferenz“ darstellen, die die Wähler für Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität gesetzt hatten.

Das neue Dezernat III wird „Klimaschutz, Umwelt und Mobilität“ heißen. Dazu zählen dann auch die Abfallwirtschaft und Gewerbeaufsicht. Das Landschafts- und Forstamt sowie das Amt für Verkehrsmanagement sollen ebenfalls unter Regie des noch zu findenden Bürgermeisters kommen.

Die zweite große Neuerung ist die Zuständigkeit für die Kultur. War in einem ersten Entwurf noch von einem gemeinsamen Jugend- und Kulturamt die Rede, so wird nun wieder ein eigenes Kulturamt aufgeführt. Es „wandert“ aber zum „Ordnungsbürgermeister“ Wolfgang Erichson. In diesem Dezernat V, das „Kultur, Bürgerservice und Kreativwirtschaft heißt“, werden auch das Amt für Digitales und weiterhin das Standesamt organisatorisch untergebracht sein. Auch kulturelle Einrichtungen wie zum Beispiel die Musik- und Singschule, die Stadtbücherei und das Kurpfälzische Museum unterstehen ihm. Die Kultur bleibt aber bis zur Pensionierung von Bürgermeister Joachim Gerner (Januar 2021) in seiner Verantwortung.

Nach einer Übergangszeit von zwei Jahren soll die Verwaltung wieder auf die bisherige Größe schrumpfen: Es werden dann wie heute fünf Bürgermeister sein, da die Stelle des Konversionsbürgermeisters wegfällt. Das Ressort von Hans-Jürgen Heiß wird, wie von Beginn an vorgesehen, zum 1. November 2021 aufgelöst.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019