Bummeln bis in die Nacht

Anzeige

Heidelberg.Besonders ausgiebig bummeln können Besucher am Samstag, 24. März, in der Heidelberger Einkaufsmeile. Bei der langen Shopping-Nacht haben teilnehmende Geschäfte an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet. Daneben gibt es nach Angaben des Citymarketingvereins Pro Heidelberg zahlreiche Angebote und Aktionen, etwa einen Street Food Markt am Universitätsplatz oder eine Verlosung mit rund 60 Preisen. In den Geschäften warten die Einzelhändler mit Verkostungen, Fotoboxen oder kleinen Vergünstigungen und Geschenken auf.

Pro Heidelberg empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Vom Hauptbahnhof fahren zahlreiche Busse und Bahnen in Richtung Altstadt. Einen Überblick über die Aktionen in den Läden gibt es im Internet unter www.proheidelberg.de. jei