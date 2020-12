Bus-Linien werden umgeleitet

Heidelberg.In den beiden Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 15./16. Dezember, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, 16./17. Dezember, ist die Ziegelhäuser Brücke jeweils von 21 bis 4.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Grund sind städtische Bauarbeiten. Die Buslinien 33 und Moonliner 4 werden in beiden Richtungen zwischen Bismarckplatz und Neckarschule über das nördliche Neckarufer umgeleitet. Die Busse halten dort an allen Haltestellen. Entlang der regulären Haltestellen am südlichen Neckarufer sind Ersatzbusse zwischen Bismarckplatz und S-Bahn Schlierbach-Ziegelhausen unterwegs. Lediglich die Haltestellen Kleingemünder Straße Ost und Brahmsstraße müssen in den beiden Nächten entfallen. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020