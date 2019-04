Busfahrer bricht zusammen

Walldorf.Wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers ist es in Walldorf zum Unfall eines Reisebusses gekommen. Die Polizei teilte gestern mit, dass der Fahrer am frühen Sonntagmorgen gegen 4.25 Uhr in der Nähe des Autobahnkreuzes orientierungslos in eine Sackgasse eingebogen war. Er kam nach links von der Straße ab, versuchte mehrmals vergeblich, den Bus mit 46 Fahrgästen wieder auf die Fahrbahn zu steuern, brach dann aber über dem Lenkrad zusammen.

Ein Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten den 61-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Insassen bleiben unverletzt

Am Bus entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Insgesamt ging der Unfall aber glimpflich aus: Keiner der Fahrgäste wurde verletzt. Das Rote Kreuz stellte ihnen einen beheizten Raum zur Verfügung und organisierte Verpflegung. Laut Angaben der Polizei stammten die Reisegäste aus dem Großraum Mannheim/Heidelberg/Darmstadt und befanden sich auf der Fahrt ins italienische Rimini.

Das Reiseunternehmen verständigte einen zweiten Bus mit einem anderen Fahrer,der gegen 9.10 Uhr vor Ort eintraf. Nach der Erfahrung stand aber offenbar nicht mehr allen der Sinn nach Urlaub: 38 Reisende traten die Fahrt an, die anderen acht sagten ihren Urlaub ab. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019