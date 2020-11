Busse 33 und 35 umgeleitet

Heidelberg.Wegen Asphaltarbeiten wird von Montag, 9. November, 7 Uhr, bis Mittwoch, 11. November, 17 Uhr, die Abfahrt vom Hausackerweg auf die Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd gesperrt. Für die RNV-Busse 33 Richtung Köpfel und 35 Richtung Neckargemünd entfällt in dieser Zeit die Haltestelle Hausackerweg. Die Linien 33 Richtung Rohrbach Süd und 35 Richtung Wieblingen fahren eine Ersatzhaltestelle auf der Schlierbacher Landstraße an.

