Busse und Bahn immer langsamer

Heidelberg.Der Heidelberger Nahverkehr ist in den vergangenen 25 Jahren langsamer geworden – und zwar um elf Prozent. Das behauptet der Verkehrsclub Deutschland (VCD) in einer Mitteilung an die Presse. Fundament der Erkenntnisse sei eine detaillierte Auswertung. Diese bestätige das Gefühl vieler Fahrgäste in Heidelberg, dass Busse und Bahn trotz vermeintlicher Beschleunigungen immer schlechter vorankommen.

In einem Brief hat sich der VCD-Vorsitzende Felix Berschin an Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt. Mit der Förderung von vermeintlichen Beschleunigungsmaßnahmen sei alles mögliche unterstützt worden, aber das eigentliche Ziel sei „glatt verfehlt“ worden. Im Vergleich zu Mannheim oder Karlsruhe sei die Ampeldichte größer geworden, und Busse sowie Bahnen hätten in Heidelberg an keiner Stelle absoluten Vorrang. Ampeln seien häufig „dilettantisch“ geschaltet, kritisiert der VCD Stadtverwaltung und die RNV gleichermaßen.

Weniger Fahrzeuge in der Stadt

Nicht gelten lässt Berschin die Ausrede eines angeblich gewachsenen Verkehrs. Der Autoverkehr in der Stadt sei nicht gewachsen. An den Zählstellen des Landes an der Stadtgrenze habe es 1995 etwa 162 000 Fahrzeuge gegeben. Heute seien es 154 000 Fahrzeuge. sal

