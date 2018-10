Caritasverband öffnet Stadtteilbüro im „Eddy-Haus“

Heidelberg.Der Caritasverband hat in der Heidelberger Südstadt ein Stadtteilbüro eröffnet: Anderthalb Jahre soll das „Eddy-Haus“ im Mark Twain Village (Rheinstraße 12/1) nun Anlaufstelle für Neubürger und Alteingesessene sein und einen Beitrag zum Knüpfen eines kulturellen und sozialen Netzwerks leisten. Am Wochenende wurden die neuen Räume möbliert (v.l.): Dominik Greese und Lisa Elbert vom Alumni-Verein des Parlamentarischen Patenschafts-Programmes halfen, die Schränke und Regale zusammenzubauen. Später zieht das Büro auf die andere Seite, in die Chapel, die dann umgebaut sein soll. Die frühere Kirche soll vom Caritasverband gemeinsam mit dem Trägerverein Chapel genutzt werden. Ansprechpartner im Südstadtbüro sind Rebecca Ramirez und Stefanie Ferdinand. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018