Cartoons machen Zahlen zum Witz

Heidelberg.Wer die witzigen Cartoons zum Thema Mathematik sehen möchte, muss sich sputen – oder bis nach der Corona-Schließung warten: Ab Montag, 2. November, wird der Ausstellungsbetrieb in der Mathematik- und Informatik-Station (MAINS) vorübergehend eingestellt. Abgesagt wurde aus dem gleichen Grund das „Filmfestival Mathematik – Informatik“, das vom 1. bis 7. November im Karlstorkino Heidelberg stattfinden sollte.

Was bekommt der Bauer zu sehen, wenn ihm der Nachbar stolz sein Rechenzentrum zeigt? Eine künstlerisch gestaltete Wand, an der die Gartenrechen optisch ansprechend aufgehängt wurden! Der Erfurter Cartoonist Nel ist mit diesem Wortspiel bei der Ausstellung „Mathe macht lustig“ in MAINS vertreten. Die Cartoons, die vom Mathematikum Gießen und dem caricatura museum Frankfurt zusammengestellt wurden, haben eins gemeinsam: Sie blicken spaßig, ironisch oder augenzwinkernd auf die Mathematik und beteiligte Personen.

Mal nehmen sie die Genialität von verschrobenen Rechenkünstlern auf die Schippe, mal die extreme Dummheit mancher Zeitgenossen oder paradoxe Alltagssituationen. Auch Aussagen wie „Statistiker liegen meist daneben“ werden in Bilder umgesetzt: Da schläft der Ehemann samt gemeinsamer Zudecke neben dem Ehebett auf dem Boden. Über die Cartoons können sicher nicht nur Mathematiker lachen. Der Humor ist manchmal tiefsinnig, manchmal böse und makaber, wenn beispielsweise die Kopf-Rechenaufgabe für Prinzessinnen im England des 16. Jahrhunderts darin besteht, geköpfte, bluttropfende Vorgänger in ihrer Thronfolge zu addieren.

„Da die geplante Ausstellung über künstliche Intelligenz verschoben wurde, konnten wir glücklicherweise die Cartoons nach Heidelberg holen“, erklärt Koordinator Volker Gaibler. 80 Cartoons von 40 renommierten Künstlern sollen bis 31. Januar zu sehen sein. Die zweite Ausstellung soll ebenfalls nach der Corona-Schließung noch länger zu sehen sein. Dann können die Besucher sich nicht nur wieder über die Cartoons amüsieren, sondern auch noch interaktiv bei „La La Lab“ die Zusammenhänge von Musik, Mathematik und Informatik an vielen Experimentierstationen erkunden.

Bis 31. Januar 2021 (geschlossen 21.12.2020 bis 5. Januar) lauten die Öffnungszeiten Donnerstag und Freitag 15 bis 18 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertage 13 bis 18 Uhr. Eintritt frei (Kurfürstenanlage 52).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020